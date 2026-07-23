Τα Highlights της πρόκρισης του ΠΑΟΚ επί της Χάποελ Ιερουσαλήμ (vid)

Οι καλύτερες στιγμές της πρόκρισης της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ επί της Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-1 της Χάποελ Ιερουσαλήμ στη Βέροια και προκρίθηκε στον τελικό του πρώτου προκριματικού γύρου του Women's Champions League. Το σκορ άνοιξε η Γκούνη με κεφαλιά στο 41' έπειτα από σέντρα της Δρακογιαννάκη, δίνοντας το προβάδισμα στο «Δικέφαλο του Βορρά».

Η ισοφάριση για τους Ισραηλινούς ήρθε στο 61' με την κεφαλιά της Ντα Σίλβα, όμως ο ΠΑΟΚ Στο 85', μετά από εξαιρετική συνεργασία της Αργυρίου με τη Μήτκου, η δεύτερη σέντραρε με ακρίβεια και η Γκούνη πέτυχε το δεύτερο προσωπικό της γκολ, ξανά με κεφαλιά, γράφοντας το 2-1.

Το «κερασάκι στην τούρτα» ήρθε στις καθυστερήσεις του αγώνα, με την Γκατσανίτσα να πραγματοποιεί ένα όμορφο πλασέ, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1, που ήταν και αυτό που έδωσε την πρόκριση στον ΠΑΟΚ στον μεγάλο τελικό του προκριματικού ομίλου.