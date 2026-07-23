Καλαμάτα: Το οργανόγραμμα των ακαδημιών

Τα πρόσωπα που στελεχώνουν το οργανόγραμμα της Ακαδημίας ανακοίνωσε η Καλαμάτα, με στόχο την ανάδειξη νεαρών ποδοσφαιριστών.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Καλαμάτα ανακοινώνει τη στελέχωση και το οργανόγραμμα της Ακαδημίας του συλλόγου για τη νέα αγωνιστική περίοδο, με στόχο τη συνέχιση της οργανωμένης και ποιοτικής δουλειάς στην ανάπτυξη των νεαρών ποδοσφαιριστών.

Επικεφαλής του αγωνιστικού σχεδιασμού της Ακαδημίας αναλαμβάνει ο Άριαν Τζούμπα, ο οποίος θα εκτελεί χρέη Τεχνικού Διευθυντή, ενώ παράλληλα θα βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία της ομάδας Κ19.

Στο προπονητικό επιτελείο της Κ19 εντάσσεται ως γυμναστής ο Ιωάννης Αντωνόπουλος.

Την ομάδα Κ17 αναλαμβάνει ως προπονητής ο Γεώργιος Καλόμαλος, με άμεσο συνεργάτη και βοηθό τον Αλέξανδρο Δέδε.

Στην ομάδα Κ15, προπονητής θα είναι ο Ηλίας Μαστορέας, ενώ καθήκοντα άμεσου συνεργάτη αναλαμβάνει επίσης ο Αλέξανδρος Δέδες.

Παράλληλα, τη θέση του προπονητή τερματοφυλάκων της Ακαδημίας αναλαμβάνει ο Πάρης Καλλιντέρης, ενώ ως αναλύτρια της Ακαδημίας θα προσφέρει τις υπηρεσίες της η Σταυρούλα Τσουλάκου.

Υπηρεσίες φυσιοθεραπείας αναλαμβάνει ο Ιωάννης Μάντης.

Η ΠΑΕ Καλαμάτα εύχεται σε όλα τα μέλη του προπονητικού και υποστηρικτικού επιτελείου καλή επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα, με υγεία και δημιουργική διάθεση, έχοντας ως κοινό στόχο την εξέλιξη των αθλητών και την περαιτέρω αναβάθμιση της λειτουργίας των Ακαδημιών του συλλόγου.