Οι ευρωπαϊκές πρεμιέρες του ΠΑΟΚ - Ο θρίαμβος με Μπεσίκτας και η «πληγή» στη Σόφια

Ο ΠΑΟΚ κάνει πρεμιέρα σήμερα (23/7) στο Europa League και το SDNA αναλύει τα πρώτα ματς του Δικεφάλου την τελευταία 10ετία.

Μετά από περίπου δύο μήνες απραξίας, οι ασπρόμαυροι επιστρέφουν στα επίσημα παιχνίδια, με το πρώτο από τα αρκετά (και) της φετινής σεζόν να τους βρίσκει στην Ανατολική Πολωνία και την πόλη Λούμπλιν, όπου θα αντιμετωπίσουν την τυπικά γηπεδούχο Ντιναμό Κιέβου, στον 1ο αγώνα του 2ου προκριματικού του Europa League.

Τι κάνει όμως ο ΠΑΟΚ στις πρεμιέρες του κάθε καλοκαίρι; Το SDNA αναλύει τα αποτελέσματα της τελευταίας 10ετίας, στα οποία ξεχωρίζει ο θρίαμβος με τη Μπεσίκτας και οι... κλασσικές μάχες με τον Άγιαξ.

7/9 προκρίσεις και μόλις δύο ήττες

Παρά το πρώιμο της χρονιάς, ο Δικέφαλος ως επί το πλείστον παίρνει αυτό που θέλει από αυτά τα παιχνίδια. Παιχνίδια που έχεις να χάσεις πολλά και να κερδίσεις ελάχιστα. Μεταξύ μας, μόνο μία πρόκριση και συνεχίζουμε.

Μοναδική «πληγή» παραμένει εκείνη η οδυνηρή ήττα στη Σόφια από τη Λέφσκι με 2-0 το καλοκαίρι του 2022, η μοναδική φορά την τελευταία εξαετία που οι ασπρόμαυροι δεν έπαιξαν σε League Phase ή φάση ομίλων.

Η έτερη ήττα έλαβε χώρα στην Ιρλανδία και το Δουβλίνο. Τη σεζόν 2021/22 στην πρώτη αναμέτρηση του Δικεφάλου στην ιστορία του Conference League, γνώρισε την ήττα από τη Μποέμιανς με 2-1. Μία ήττα που εν τέλει δεν κόστισε, καθώς το 2-0 της Τούμπας έδωσε την πρόκριση στα πλέι οφ της διοργάνωσης στους ασπρόμαυρους.

Δύο ήττες και 7/9 προκρίσεις μετρούν οι Θεσσαλονικείς στις δέκα τελευταίες τους ευρωπαϊκές πρεμιέρες. Ήττες σε Δουβλίνο και Σόφια, ενώ ο έτερος αποκλεισμός -πέραν της Λέφσκι- είναι από τον... Άγιαξ.

Σε μία ακόμα συνάντηση ΠΑΟΚ - Άγιαξ, τη σεζόν 2019/20, στα προκριματικά του Champions League και στον 3ο προκριματικό, ο Δικέφαλος ως νταμπλούχος αντιμετώπισε τον Αίαντα για τρίτη φορά. Το 2-2 της Τούμπας άφησε ανοιχτούς λογαριασμούς, όμως η ρεβάνς στο Amsterdam Arena «αμαυρώθηκε» από τη διαιτησία του Άγγλου Γκρεγκ Πόουσον, ο οποίος έδωσε 3 πέναλτι στους Ολλανδούς, οι οποίοι προκρίθηκαν με συνολικό σκορ 5-4.

Η Τούμπα, η Μπεσίκτας και ο... Καμαρά

Τα τελευταία χρόνια, ο Δικέφαλος κάνει συνήθως πρεμιέρα στην Τούμπα, δυσκολεύεται και εν τέλει τα καταφέρνει καλύτερα εκτός έδρας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η περσινή «συνάντηση» με τη Βόλφσμπεργκερ και το 0-0 στη Θεσσαλονίκη. Όμως ο Μαντί Καμαρά με μία ζωγραφιά στην παράταση στην Αυστρία έστειλε τον ΠΑΟΚ στα πλέι οφ του Europa League (0-1).

Αντίστοιχη εικόνα και κόντρα στη Μπόρατς Μπάνια Λούκα πρόπερσι, αλλά κυρίως κόντρα στη Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ τη σεζόν 2023/24. 0-0 στην Τούμπα και 1-4 στο Ισραήλ, με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται και με παίκτη λιγότερο, μετά την αποβολή του Ντούγκλας Αουγκούστο.

Σεζόν 2020/21 επί COVID-19 και τον Δικέφαλο να αντιμετωπίζει σε νοκ άουτ αγώνα στην Τούμπα τη Μπεσίκτας για τον 2ο προκριματικό του Champions League. Tzolis Show, δύο γκολ και μία ασίστ και 3-1 για τον ΠΑΟΚ κόντρα στους Τούρκους, σε ένα «τρελό» καλοκαίρι.