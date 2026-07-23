Σενγκούν: «Έχω δει 20 φορές τον ημιτελικό με την Ελλάδα, δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα»

Ο Αλπερέν Σενγκούν σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στον ημιτελικό της Τουρκίας με την Ελλάδα στο Εurobasket.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «American Kitchen»:

«Ο αγώνας με την Ελλάδα είναι ένας από τους αγώνες που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Πιστεύαμε ήδη ότι θα κερδίζαμε, αλλά ποτέ δεν περιμέναμε κάτι τέτοιο. Δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Πρέπει να έχω παρακολουθήσει τον αγώνα με την Ελλάδα τουλάχιστον 20 φορές.

Όταν βαριόμουν κατά τη διάρκεια της σεζόν, τον παρακολουθούσα επανειλημμένα το βράδυ. Είναι ένας από τους αγώνες που έχω απολαύσει περισσότερο. Δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα εναντίον μας. Τους πήραμε την μπάλα. Όλοι έπαιξαν με τόση αυτοπεποίθηση που κάναμε όλα τα σουτ μας.

Στην πραγματικότητα, δεν έπαιξα πολύ καλά σε εκείνο το παιχνίδι. Τα σουτ μου δεν έμπαιναν επειδή με… χτυπούσαν διπλά. Είναι δύσκολο όταν έχεις δύο Αντετοκούνμπο κάτω από το καλάθι ταυτόχρονα (σ.σ.γέλια). Το πρωί πριν από τον αγώνα, μίλησα με τον Ερτσάν (Οσμάνι).

Του είπα: "Ερτσάν, αν είσαι έξυπνος σε αυτό το παιχνίδι, θα σκοράρεις 30 πόντους". Γιατί ήξερα ότι ο Γιάννης δεν θα τον μάρκαρε αλλά θα πήγαινε να βοηθήσει. Πάντα βοηθούσε και σε άλλα παιχνίδια. Ο Ερτσάν μου είπε επίσης πριν από τον αγώνα: "Θα ευστοχήσω τουλάχιστον σε 6 τρίποντα σήμερα, πίστεψέ με". Μετά ευστόχησε σε έξι από τα οκτώ. Μετά τον αγώνα, ήρθε κοντά μου και μου είπε: "Δεν σου είπα;" (σ.σ.γέλια)».