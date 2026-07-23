O Ρόδρι θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στην πλάτη, λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 με την Ισπανία.

Λίγες ημέρες αφού κατέκτησε το Μουντιάλ 2026 με την εθνική Ισπανίας και ανακηρύχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής της διοργάνωσης, ο Ρόδρι θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στην πλάτη.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «The Athletic», η ημερομηνία επιστροφής του αρχηγού της «Ρόχα» παραμένει άγνωστη προς το παρόν, χωρίς να αποσαφηνίζεται εάν η επέμβαση θα αποτελέσει «τροχοπέδη» για μία ενδεχόμενη μεταγραφή του μέσου της Μάντσεστερ Σίτι στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ισπανός διεθνής (σ.σ. 70 συμμετοχές, τέσσερα γκολ), έχει εκφράσει την επιθυμία να ενταχθεί στους Μαδριλένους αυτό το καλοκαίρι, ενώ και οι «Μερένχες» του Ζοσέ Μουρίνιο, αν και αρχικά ήταν αδιάφοροι, τώρα εμφανίζονται θετικοί στην μεταγραφή του Ρόδρι, ο οποίος εντυπωσίασε στο Μουντιάλ 2026.

