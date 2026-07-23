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Ελλάδα - Μαυροβούνιο: Υποδειγματική κυκλοφορία της Εθνικής και τελείωμα από τον Αλαφραγκή (vid)

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Έπειτα από μια υποδειγματική κυκλοφορία από την εθνική μας ομάδα, ο Ζαννής Αλαφραγκής έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

 

Ελλάδα - Μαυροβούνιο: Υποδειγματική κυκλοφορία της Εθνικής και τελείωμα από τον Αλαφραγκή (vid)