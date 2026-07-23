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Στο σημερινό Center Fox Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ στις ευρω-μάχες, ο Ολυμπιακός για Φρόιλερ & το σαφάρι της ΑΕΚ για χαφ

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Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τον Βασίλη Βέργη, το Pre-game των πρώτων φετινών ευρωπαϊκών αγώνων Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ, αλλά και όλες τις εξελίξεις στις μεταγραφικές υποθέσεις των ομάδων.
Στο σημερινό Center Fox Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ στις ευρω-μάχες, ο Ολυμπιακός για Φρόιλερ & το σαφάρι της ΑΕΚ για χαφ