Στο σημερινό Center Fox Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ στις ευρω-μάχες, ο Ολυμπιακός για Φρόιλερ & το σαφάρι της ΑΕΚ για χαφ

Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τον Βασίλη Βέργη, το Pre-game των πρώτων φετινών ευρωπαϊκών αγώνων Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ, αλλά και όλες τις εξελίξεις στις μεταγραφικές υποθέσεις των ομάδων.