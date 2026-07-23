Ανθρώπινο μεγαλείο: Ο Πέδρο Πόρο χάρισε στον παππού του το μετάλλιο του Μουντιάλ 2026 (vid)

Ο Πέρδο Πόρο προχώρησε σε μια συγκινητική κίνηση, χαρίζοντας στον παππού του το μετάλλιο του Μουντιάλ 2026, τηρώντας την υπόσχεση που του είχε δώσει.

Έπειτα από την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026 με την Ισπανία, ο Πέδρο Πόρο τήρησε την υπόσχεση που είχε δώσει στον αγαπημένο του παππού, χαρίζοντας του το μετάλλιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

«Αποστολή εξετελέσθη». Αυτή ήταν η φράση που χρησιμοποίησε ο Πέδρο Πόρο στο βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας τον παππού του να κρατάει το μετάλλιο που του είχε υποσχεθεί πως θα του δώσει σε περίπτωση κατάκτησης του Μουντιάλ.

Αφού το έπιασε στα χέρια του, το κοίταξε και το χαρακτήρισε «πανέμορφο», στη συνέχεια το πέρασε στο λαιμό του συγκινημένος για το επίτευγμα αλλά και για την κίνηση του εγγονού του που πλέον είναι… εθνικός ήρωας.

Το βίντεο έγινε αμέσως viral, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές, με τον Ισπανό μπακ να γνωρίζει την αποθέωση από χιλιάδες κόσμο για τη σπουδαία αυτή κίνηση.

Ο 26χρονος ποδοσφαιριστής ήταν από τους πιο κομβικούς παίκτες της «Φούρια Ρόχα» στο Μουντιάλ 2026, όντας μέλος της καλύτερης ενδεκάδας της διοργάνωσης, ως ένας από τους τρεις Ισπανούς που ξεχώρισαν μαζί με τους Ρόδρι και Κουκουρέγια.