Πόλο: Πρεμιέρα στο Παγκόσμιο για την Εθνική απέναντι στο Μαυροβούνιο

Η Εθνική Ελλάδος ξεκινάει την πορεία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο Πόλο που διεξάγεται στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, δίνοντας σήμερα στις 09:45 (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) το πρώτο της παιχνίδι απέναντι στο Μαυροβούνιο.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πηγαίνει στη διοργάνωση με εξαιρετική ψυχολογία και υψηλούς στόχους, στοχεύοντας στο βάθρο.

Στα φιλικά προετοιμασίας τα πήγε εξαιρετικά, πετυχαίνοντας το απόλυτο των νικών, επικρατώντας της Αυστραλίας (22-20), της Ιαπωνίας (22-16) και της Ουγγαρίας (22-16).

Εφόσον η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου πάρει τη νίκη σήμερα, το επόμενο ραντεβού της θα είναι το Σάββατο (25/7) στις 13:15, όπου και θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ιταλία - Γεωργία.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός έχει στη διάθεσή του τους παρακάτω αθλητές:

Στέλιος Αργυρόπουλος - Κανακάκης, Κώστας Κάκαρης, Παναγιώτης Τζωρτζάτος, Ζαννής Αλαφραγκής, Μανώλης Ανδρεάδης, Αριστείδης Χαλυβόπουλος, Δημήτρης Χατζής, Κώστας Γκιουβέτσης, Νίκος Γαρδίκας, Στάθης Καλογερόπουλος, Δημήτρης Νικολαΐδης, Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Δημήτρης Σκουμπάκης, Βαγγέλης Πούρος, Σεμίρ Σπάχιτς.

Το σημερινό (23/7) πρόγραμμα των αγώνων: