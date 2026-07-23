Ανακοινώνεται από την Άρσεναλ ο Τζόλης – Θα φορά τη φανέλα με το Νο17

Ο Χρήστος Τζόλης αναμένεται να ενταχθεί και επίσημα στο ρόστερ των πρωταθλητών Αγγλίας.

Ημέρα ανακοινώσεων είναι η σημερινή για τον Χρήστο Τζόλη στην Άρσεναλ. Ο Έλληνας εξτρέμ πέρασε από τις ιατρικές εξετάσεις, υπέγραψε το συμβόλαιό του και πλέον απομένει μόνο η ανακοίνωση.

Ο Τζόλης μάλιστα επέλεξε και τον αριθμό φανέλας που θα φορά στους «κανονιέρηδες» και είναι το «17».

Ο Μικέλ Αρτέτα παρακολουθούσε τον 24χρονο άσο εδώ και μήνες, μιας και πέρυσι έκανε μυθική σεζόν με την Κλαμπ Μπριζ, με 22 γκολ και 29 ασίστ σε 52 εμφανίσεις. Γι’ αυτό η Άρσεναλ έβγαλε από τα ταμεία της 40 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει τον Τζόλη, προσφέροντάς του πενταετές συμβόλαιο.