Ο Κέιν υπογράφει την ανανέωση συμβολαίου με την Μπάγερν

Ο Χάρι Κέιν ολοκλήρωσε τις επαφές με τη διοίκηση της Μπάγερν Μονάχου και μετά τις ολιγοήμερες διακοπές του, θα επιστρέψει τις επόμενες ημέρες στη Γερμανία για να υπογράψει την επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Κόντρα στη φημολογία πως σκέφτεται να επιστρέψει στην Premier League και στην Τότεναμ, η «Bild» υποστηρίζει ότι ο γερμανικός σύλλογος έχει δώσει τα χέρια με τον μάνατζερ του για τη διετή επέκταση του συμβολαίου του, αυξάνοντας τις ετήσιες αποδοχές του στα 24 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση της πρωταθλήτριας Γερμανίας ξέρει καλά πως μπορεί να χάσει τον διεθνή επιθετικό, δεδομένου ότι στο συμβόλαιο που υπέγραψε, υπάρχουν ρήτρες που θα του επέτρεπαν να φύγει από την Βαυαρία υπό προϋποθέσεις και να παίξει σε άλλη ομάδα.