Ο Αροκοντάρε διέκοψε προπόνηση της Γουλβς επειδή θέλει μεταγραφή στη Φιορεντίνα!

Αδιανόητες καταστάσεις στην Γουλβς, με τον Τόλου Αροκοντάρε να προκαλεί επεισόδιο στο προπονητικό κέντρο της αγγλικής ομάδας, μετά την απόρριψη της πρότασης αγοράς του που κατέθεσε η Φιορεντίνα!

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν ΜΜΕ από την Αγγλία, οι «Βιόλα» κατέθεσαν πρόταση για την αγορά του Νιγηριανού επιθετικού, όμως η απάντηση της Γουλβς ήταν αρνητική αφού δεν κάλυπτε τα οικονομικά «θέλω».

Έτσι, ο Αροκοντάρε αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του και πριν την έναρξη του προπονητικού προγράμματος κάθισε στο χορτάρι και απαίτησε από τον σύλλογο να του επιτρέψει να μεταγραφεί στη Φιορεντίνα.

Ο προπονητής της Γουλβς, Σέζαρ Πεϊσότο αναγκάστηκε να διακόψει την προπόνηση των «Λύκων», με τις σχέσεις των δύο πλευρών να οδηγούνται πλέον στα άκρα, αφού ο 25χρονο επιθετικός τραβάει το σχοινί.