Η Αλ Αχλί έκανε κρούση στην Μπαρτσελόνα για τον Μαρκ Κασαδό

Οι Σαουδάραβες έχουν βάλει στο μεταγραφικό τους στόχαστρο τον 22χρονο μέσο των Καταλανών και ετοιμάζουν κίνηση για την απόκτησή του.

Όπως αναφέρει η καταλανική εφημερίδα «Sport», οι ιθύνοντες της Αλ Αχλί έκαναν κρούση στην Μπαρτσελόνα για την διαθεσιμότητα του Μαρκ Κασαδό, με τους «μπλαουγκράνα» να ενημερώνουν ότι ζητούν 25 εκατ. ευρώ.

Οι Καταλανοί είναι θετικοί στο ενδεχόμενο παραχώρησης του νεαρού μέσου και περιμένουν τους Σαουδάραβες να καταθέσουν την επίσημη πρότασή τους για να ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις.

Για τον Κασαδό υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες, αφού η Μίλαν, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Στουτγκάρδη έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους, χωρίς όμως να κάνουν κάποια κίνηση.