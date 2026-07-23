Αποσύρθηκε ο διαιτητής Άντονι Τέιλορ

Αφού διαιτήτευσε 831 αγώνες κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Άντονι Τέιλορ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τα γήπεδα σε ηλικία 47 ετών.

Εμβληματική φιγούρα στην Premier League, όπου διηύθυνε 432 αγώνες σε διάστημα 16 ετών, ο Τέιλορ διαιτήτευσε σε δύο Παγκόσμια Κύπελλα (2022, 2026), δύο Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα (2020, 2024) και δύο Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων (2022, 2025).

Ορίστηκε επίσης διαιτητής για το Super Cup της UEFA το 2020, τον τελικό του UEFA Nations League το 2021, τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων της FIFA το 2022, τον τελικό του UEFA Europa League το 2023 και τον ημιτελικό του UEFA Champions League το 2024.

Ο τελευταίος αγώνας του ως πρώτος διαιτητής ήταν εκείνος μεταξύ Πορτογαλίας και Ισπανίας (0-1) για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου.