Ο Ριτσάρλισον έχει στα χέρια του προτάσεις από Φλαμένγκο και Γιουβέντους

Ο Ριτσάρλισον αναμένεται να παραχωρηθεί από την Τότεναμ και έχει στα χέρια του ήδη πρόταση για τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας από τη Φλαμένγκο.

Όπως σχετικά αναφέρει η εφημερίδα «Μirror» και η Γιουβέντους μπήκε δυναμικά στη διεκδίκηση του και προσπαθεί να τον πείσει να συνεχίσει την καριέρα του στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Ο 29χρονος Βραζιλιάνος διεθνής επιθετικός απέρριψε το περασμένο καλοκαίρι την πρόταση της Εβερτον, αλλά και τις προσφορές από ομάδες της Saudi Pro League, και μιλάει με τον αθλητικό διευθυντή της ομάδας του Ρίο Ντε Τζανέιρο, Χοσέ Μπότο, για να επιστρέψει στο πρωτάθλημα της χώρας του, ενώ και η ομάδα του Τορίνο έχει προσεγγίσει τον μάνατζερ του.