H Άρσεναλ είναι διατεθειμένη να ακούσει προτάσεις για τον Όντεγκααρντ!

Οι «κανονιέρηδες» εμφανίζονται θετικοί στο ενδεχόμενο παραχώρησης του Νορβηγού μεσοεπιθετικού, σύμφωνα με δημοσίευμα στην Αγγλία.

Όπως αναφέρει το «TeamTalk», δεδομένου του συνωστισμού που παρουσιάζει η μεσοεπιθετική γραμμή της Άρσεναλ, οι ιθύνοντες της πρωταθλήτριας είναι ανοιχτοί στο ενδεχόμενο παραχώρησης του Όντεγκααρντ.

Το συμβόλαιο του Νορβηγού ποδοσφαιριστή ολοκληρώνεται το 2028 και στην Άρσεναλ περιμένουν προτάσεις για την παραχώρησή του, με την Γαλατασαράι να έχει εκφράσει ήδη ενδιαφέρον.

Η Άρσεναλ, σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι Άγγλοι, ζητάει ένα ποσό κοντά στα 50 εκατ. ευρώ, περιμένοντας την ομάδα που θα καλύψει τις απαιτήσεις της, για να παραχωρήσει τον Νορβηγό διεθνή.