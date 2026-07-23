Σεισμός 3,4 Ρίχτερ σε περιοχή της Ευρυτανίας

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 02:38 μετά τα μεσάνυχτα.

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, στις 02:38, σε περιοχή της Ευρυτανίας.

Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 11 Χλμ. ανατολίκά - βορειοανατολικά του Ραπτόπουλου Ευρυτανίας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 10,4 χλμ., σύμφωνα με το ΓΕ.ΙΝ.

3,8 Ρίχτερ από το EMSC

Και η αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,4 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 10 χλμ., και επίκεντρο τα 34 χλμ. νοτιοδυτικά της Καρδίτσας.

Πηγή: newsbomb.gr