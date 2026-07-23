Άρσεναλ: Απέφυγε το χειρουργείο ο Σαλίμπα

Oι «Κανονιέρηδες» εξέδωσαν ανακοίνωση ενημερώνοντας για την κατάσταση του Γάλλου κεντρικού αμυντικού, που επέστρεψε τραυματίας από το Mundial.

Όπως αναφέρει η ενημέρωση της Άρσεναλ, ο Σαλίμπα απέφυγε την χειρουργική επέμβαση, ωστόσο θα αναγκαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφού θα ακολουθηθεί πρόγραμμα συντηρητικής θεραπείας με στόχο την πλήρη αποκατάστασή του.

Αναλυτικά η ενημέρωση της Άρσεναλ:

«Ο Γουίλιαμ Σαλίμπα επέστρεψε σε εμάς από το Παγκόσμιο Κύπελλο, όπου έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη της Γαλλίας στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Οι επακόλουθες εξειδικευμένες αξιολογήσεις σχετικά με την επιστροφή του Γουίλιαμ στο Λονδίνο αυτή την εβδομάδα επιβεβαίωσαν ότι υπέστη τραυματισμό στην πλάτη, ο οποίος θα απαιτήσει μια περίοδο αποκατάστασης.



Εκτεταμένες αξιολογήσεις κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν συνιστάται χειρουργική επέμβαση, αλλά ο Γουίλιαμ θα πρέπει τώρα να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα διαχειριζόμενης αποκατάστασης. Η αποκατάσταση του Γουίλιαμ θα ξεκινήσει αμέσως, με συνεχή διαχείριση του τραυματισμού του, και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα.



Όλοι επικεντρώνονται πλήρως στην υποστήριξη του Γουίλιαμ, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα επιστρέψει σε πλήρη φυσική κατάσταση το συντομότερο δυνατό».

