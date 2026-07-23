O Σέρχιο Ράμος τρόλαρε τον Μέσι με δύο Παγκόσμια Κύπελλα! (pic)

Το 2022, ο Αργεντινός σούπερ σταρ είχε γιορτάσει την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αναρτώντας φωτογραφία στα social media, όπου κοιμόνταν αγκαλιά με το τρόπαιο.
Τέσσερα χρόνια αργότερα, ο Σέρχιο Ράμος έκανε κάτι ανάλογο, μόνο που αυτή τη φορά κοιμόταν συντροφιά με δύο Παγκόσμια Κύπελλα, αυτό που κατέκτησε το 2010 και το φετινό.
Με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο ο παλαίμαχος κεντρικός αμυντικός, θέλησε να τρολάρει τον Αργεντινό σούπερ σταρ, μετά τη νίκη της Ισπανίας στον τελικό του Mundial 2026.
Sergio Ramos recreated Messi’s iconic picture with the World Cup trophy … but this time with TWO trophies 👀🏆🏆 pic.twitter.com/xuGoGfbVcV— ESPN FC (@ESPNFC) July 22, 2026