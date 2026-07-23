O Σέρχιο Ράμος τρόλαρε τον Μέσι με δύο Παγκόσμια Κύπελλα! (pic)

Ο βετεράνος Ισπανός αμυντικός επέλεξε έναν ιδιαίτερο τρόπο για να κάνει καζούρα στον Λιονέλ Μέσι, μετά την επικράτηση της Ισπανίας στον τελικό του Mundial κόντρα στην Αργεντινή.

Το 2022, ο Αργεντινός σούπερ σταρ είχε γιορτάσει την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αναρτώντας φωτογραφία στα social media, όπου κοιμόνταν αγκαλιά με το τρόπαιο.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, ο Σέρχιο Ράμος έκανε κάτι ανάλογο, μόνο που αυτή τη φορά κοιμόταν συντροφιά με δύο Παγκόσμια Κύπελλα, αυτό που κατέκτησε το 2010 και το φετινό.

Με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο ο παλαίμαχος κεντρικός αμυντικός, θέλησε να τρολάρει τον Αργεντινό σούπερ σταρ, μετά τη νίκη της Ισπανίας στον τελικό του Mundial 2026.