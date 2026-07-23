Ο Άκορ Άνταμς έγινε η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Βενέτσια

Η Βενέτσια επιστρέφει στην Serie A και αποφάσισε να τονώσει την επίθεσή της, αποκτώντας τον Άκορ Άνταμς από την Σεβίλλη σε μια μεταγραφή που έσπασε τα ταμεία της ιταλικής ομάδας.

Το συνολικό κόστος της μεταγραφής του 26χρονου επιθετικού θα φτάσει τα 17 εκατ. ευρώ, ποσό ρεκόρ στην ιστορία του ιταλικού συλλόγου, με τον Άνταμς να υπογράφει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας.

Ο θηριώδης επιθετικός (1.90), την σεζόν που ολοκληρώθηκε κατέγραψε 37 συμμετοχές με την φανέλα της Σεβίλλης, έχοντας στο ενεργητικό του 10 γκολ και τέσσερις ασίστ.

«Πρόκειται για μια σημαντική περίπτωση παίκτη που θα μας βοηθήσει πολύ», ανέφερε ο προπονητής της Βενέτσια, Τζιοβάνι Στρόπα, μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Νιγηριανού στράικερ.