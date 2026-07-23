O Aρμπελόα ζήτησε την απόκτηση του Γκονσάλο Γκαρθία από την Ρεάλ

O νέος προπονητής της Φούλαμ, εισηγήθηκε στην διοίκηση της αγγλικής ομάδας την απόκτηση του 22χρονου επιθετικού της Ρεάλ Μαδρίτης,

Ο Άλβαρο Αρμπελόα γνωρίζει πολύ καλά τον Γκονσάλο Γκαρθία, από την μεταξύ τους συνεργασία στους Μαδριλένους και θέλει να συνεργαστεί μαζί του και στην Φούλαμ, ζητώντας την απόκτησή του.

Ο νεαρός επιθετικός είναι διαθέσιμος για δανεισμό από την Ρεάλ και οι ιθύνοντες της Φούλαμ θέλοντας να ικανοποιήσουν την επιθυμία του προπονητή τους, θα καταθέσουν πρόταση στους Μαδριλένους.

Ο 22χρονος επιθετικός μετράει συνολικά 51 εμφανίσεις με την φανέλα της Ρεάλ, έχοντας στο ενεργητικό του 13 γκολ και 5 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.