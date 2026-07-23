Ο Φλικ θέλει τον Λαπόρτ στην Μπαρτσελόνα

Tην απόκτηση του Εϊμερίκ Λαπόρτ ζήτησε ο Χάνσι Φλικ, ο οποίος θέλει στην Μπαρτσελόνα τον Ισπανό στόπερ, που ήταν βασικό μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 και οι Καταλανοί θα κινηθούν για την αγορά του αμυντικού της Μπιλμπάο.

Ο Χάνσι Φλικ ψάχνει για έναν αριστεροπόδαρο στόπερ και έχει στρέψει την προσοχή του στη χώρα των Βάσκων, καθώς απέρριψε τελικά τη λύση του Αλεσάντρο Μπαστόνι, μολονότι ο Ιταλός αμυντικός πίεζε την Ίντερ για να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα. Τελικά όμως η μεταγραφή δεν θα ολοκληρωθεί, καθώς την “μπλόκαρε” ο Γερμανός κόουτς.

Η ισπανική εφημερίδα “Mundo Deportivo” αναφέρει πως η Μπαρτσελόνα είχε στα χέρια της καταρχήν συμφωνία με τον ατζέντη του Ιταλού στόπερ, Τούλιο Τίντι, και απέμενε η συναίνεση της ομάδας του Μιλάνου για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, έχοντας συμβόλαιο με τους “νερατζούρι” μέχρι το καλοκαίρι του 2028, αλλά τελικά ο Γερμανός τεχνικός αποφάσισε πως δεν ταιριάζει στο αγωνιστικό σχήμα που έχει στο μυαλό του.

Αντίθετα εκτιμά πως ο Εϊμερίκ Λαπόρτ έχει όλα τα στοιχεία που ψάχνει και εισηγήθηκε την απόκτηση του από την Μπιλμπάο, όπως αναφέρει η αθλητική εφημερίδα της Βαρκελώνης “Sport”. Ο 32χρονος στόπερ, ο οποίος εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις του με την εθνική Ισπανίας στο Μουντιάλ και ήταν από τους βασικούς συντελεστές στην κατάκτηση του τροπαίου, έχει συμβόλαιο με τους Βάσκους μέχρι το 2028 και θέλει να φορέσει τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.