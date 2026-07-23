Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια για Καμαβινγκά

Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» συνεχίζουν την αναζήτηση για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής τους, με το όνομα του Εντουάρντο Καμαβινγκά να παραμένει ψηλά στην λίστα τους.

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στην Αγγλία, οι ιθύνοντες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι αποφασισμένοι να αποκτήσουν τον 23χρονο χαφ από την Ρεάλ Μαδρίτης, βάζοντας βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Οι Άγγλοι ετοιμάζουν την προσφορά τους στην Ρεάλ Μαδρίτης, όντας να διατεθειμένοι να δαπανήσουν ένα ποσό κοντά στα 80 εκατ. ευρώ για να πείσουν τους Μαδριλένους να πουν το «ναι».

Ο Καμαβινγκά από την πλευρά του είναι θετικός στο ενδεχόμενο μετακόμισης στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και περιμένει την κατάληξη των συζητήσεων ανάμεσα στις δύο ομάδες.