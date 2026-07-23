Επέστρεψε στην ΑΕΚ ο Λεονάρντο – Αναλαμβάνει βοηθός προπονητή στην Κ17

Ο Λεονάρντο επιστρέφει στην ΑΕΚ, αναλαμβάνοντας τον ρόλο βοηθού προπονητή στην Κ17, δίπλα στον Πέτρο Κοντοβράκη.

Μετά από 14 χρόνια, ο Λεονάρντο επιστρέφει στην ΑΕΚ, αυτή τη φορά ως μέλος του τεχνικού επιτελείου. Ο Βραζιλιάνος είχε αγωνιστεί για επτά σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα, φορώντας τις φανέλες του Θρασύβουλου, του Λεβαδειακού και της ΑΕΚ. Με την Ένωση αγωνίστηκε από το 2009 έως το 2012, καταγράφοντας συνολικά 112 συμμετοχές, με απολογισμό 24 γκολ και 14 ασίστ.

Μετά την αποχώρηση του από την ΑΕΚ, συνέχισε την ποδοσφαιρική του διαδρομή στο εξωτερικό, αγωνιζόμενος σε ομάδες της Νότιας Κορέας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Κίνας. Το 2022 ολοκλήρωσε την καριέρα του ως ποδοσφαιριστής, για να ακολουθήσει πλέον το επόμενο βήμα του στον χώρο του ποδοσφαίρου από τη θέση του προπονητή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Την πρώτη της προπόνηση έκανε σήμερα η ομάδα Κ17 της ΑΕΚ εν όψει της σεζόν 2026-27. Μετά την περσινή πολύ καλή πορεία και την κατάληψη της δεύτερης θέσης στο πρωτάθλημα Super League Κ17, το αντίστοιχο ηλικιακό τμήμα της ΑΕΚ συνεχίζει με νέο τεχνικό επιτελείο, με προπονητή τον Πέτρο Κοντοβράκη και συνεργάτη του τον Βραζιλιάνο πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ Λεονάρντο. Γενικός αρχηγός της ομάδας είναι ο Χάρης Κοπιτσής.

Οι προπονήσεις θα συνεχιστούν για λίγες μέρες ακόμα στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας της ΑΕΚ στα Σπάτα και στη συνέχεια η ομάδα θα μεταβεί στην Πορταριά του Πηλίου για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και για φιλικούς αγώνες, από τις 29 Ιουλίου Ιουλίου μέχρι τις 5 Αυγούστου.