8 χρόνια μετά, ακόμα χωρίς απαντήσεις: «Οι νεκροί στο Μάτι είναι περισσότεροι από 104»

Το αίτημα των συγγενών δεν είναι πρακτικό και τεχνικό αλλά απολύτως ηθικό.

Την πεποίθησή της ότι υπάρχουν περισσότεροι νεκροί από τους 104 επισήμως καταγεγραμμένους από την ανείπωτη τραγωδία στο Μάτι πριν από οκτώ χρόνια, εκφράζει στο ethnos.gr η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018, Κάλλι Αναγνώστου.

Για τον λόγο αυτό ο σύλλογος προσέφυγε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ζητώντας να διερευνηθούν νέα κρίσιμα στοιχεία για τον ομαδικό τάφο στη Νέα Μάκρη αλλά και για τη σωρό γυναίκας, η οποία τη μοιραία νύχτα έχασε τη ζωή της από πνιγμό αλλά έφερε εγκαύματα και θεωρείται αγνώστου ταυτότητας.

Η κ. Αναγνώστου υπογραμμίζει στο ethnos.gr ότι το αίτημα των συγγενών δεν είναι πρακτικό και τεχνικό αλλά απολύτως ηθικό γι' αυτούς. Στόχος τους είναι, εκτός από την ταυτοποίηση ανθρώπινων μελών που ενταφιάστηκαν στον ομαδικό τάφο, να αναζητηθούν και να αποδειχθούν τυχόν ευθύνες. Ορμητήριο της προσπάθειας αυτής των συγγενών, κατά την κ. Αναγνώστου, δεν είναι κάποια εκδικητική διάθεση αλλά τα όποια λάθη έγιναν, να αποτελέσουν γνώση για τους κρατικούς φορείς και την κοινωνία, ώστε να μην επαναληφθεί μία τέτοια τραγωδία.

«Δυστυχώς, όλα αυτά τα χρόνια αποδείχθηκε ότι είμαστε οι μόνοι που παλεύουμε για να αναδειχθεί η αλήθεια και αυτό μας λυπεί πάρα πολύ. Η τραγωδία, το έγκλημα στο Μάτι, δεν αποτελεί ένα τυχαίο συμβάν στο χρόνο. Πέρασαν οκτώ χρόνια από τότε αλλά για εμάς είναι σα να έχει συμβεί πριν από οκτώ λεπτά. Οι ίδιες πληγές παραμένουν ανοιχτές, ο ίδιος πόνος παραμένει εξαιρετικά επώδυνος. Δεν μας ενδιαφέρει να λειτουργήσουμε εκδικητικά. Θέλουμε να αναδειχθούν οι όποιες ευθύνες, γεγονός που θα βοηθούσε στο να αποφύγουμε κι άλλες αντίστοιχες καταστάσεις στο μέλλον. Θέλουμε μέσα από τα λάθη να μάθουν οι φορείς και η κοινωνία, ώστε να μην επαναληφθεί μία τέτοια τραγωδία», τονίζει η κ. Αναγνώστου.

«Εξ' αρχής ο φόβος ότι δεν θα διερευνηθεί σε βάθος η υπόθεση»

Κατά την ίδια, εξ' αρχής υπήρχε μεταξύ των συγγενών η γνώση του βιώματος και ο φόβος ότι δεν θα εξεταστούν όλες οι πτυχές της τραγωδίας, που οδήγησε στο θάνατο ανθρώπων και στην πρόκληση μόνιμων σωματικών βλαβών σε πολλούς άλλους.

«Για εμάς υπάρχει ένα πολύ σημαντικό θέμα και αυτό είναι ο ακριβής αριθμός των νεκρών αυτής της τραγωδίας, αυτού του εγκληματικού γεγονότος. Δεν είναι 104 οι νεκροί στο Μάτι, είναι πολλοί περισσότεροι. Ο λόγος που προσφύγαμε στον Άρειο Πάγο, είναι να διερευνηθεί ο ομαδικός τάφος στη Νέα Μάκρη. Αυτό αποτελεί ευθύνη των φορέων και θα έπρεπε να είχε γίνει εξ' αρχής», σημειώνει η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018.

Κατά την ίδια, από την αρχή υπήρχε η φημολογία για την ύπαρξη του ομαδικού τάφου, κάτι που στη συνέχεια έγινε πεποίθηση ότι βρίσκεται στα κοιμητήρια της Νέας Μάκρης. Όπως λέει, αρχικά υπήρχαν κάποιες καρέκλες στο σημείο, ώστε να μην πατήσει κανείς επάνω και στη συνέχεια έγινε μνήμα.

«Ο ομαδικός τάφος είναι υπαρκτός, αν και δεν αναφέρεται τίποτα για την ύπαρξή του σε μεγάλο μέρος της δικογραφίας που έχουμε στα χέρια μας. Υπάρχει και το σώμα γυναίκας που πνίγηκε αλλά έφερε εγκαύματα και δεν αναφέρθηκε επίσης τίποτα από την πλευρά των φορέων. Το σώμα της γυναίκας θάφτηκε στο Σχιστό και θέλουμε να γίνει σωστά ο ενταφιασμός και όχι ως ένα αγνώστου ταυτότητας πρόσωπο. Στον ομαδικό τάφο της Νέας Μάκρης υπάρχουν υπολείμματα μελών συγγενών μας μαζί με υπολείμματα ζώων. Όλ' αυτά θέλουμε να διερευνηθούν», υπογραμμίζει η κ. Αναγνώστου.

«Είναι υποχρέωση της Πολιτείας να διερευνήσει την υπόθεση»

Στην ταυτοποίηση ανθρώπινων μελών αλλά και άλλων σήμερα αταυτοποίητων στοιχείων με τη διεξαγωγή έρευνας αφορά το αίτημα των συγγενών, σύμφωνα με το νομικό εκπρόσωπό τους, Βασίλη Χειρδάρη. Όπως λέει στο ethnos.gr, ζητούν να αποφασιστεί προκαταρκτική εξέταση από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, δηλαδή η διεξαγωγή έρευνας, η οποία στη συνέχεια θα σταλεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

«Οι συγγενείς θα πρέπει να γνωρίζουν για τα αταυτοποίητα ανθρώπινα μέλη. Πέρασε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και είναι ξεκάθαρη ευθύνη της Πολιτείας να ερευνήσει. Την ευθύνη της Πολιτείας να διερευνήσει ενδελεχώς τραγικά συμβάντα ορίζουν και αποφάσεις των ευρωπαϊκών δικαστηρίων. Πιστεύω ότι το αίτημα των συγγενών θα γίνει δεκτό και οι εισαγγελίες Αρείου Πάγου και Πρωτοδικείου Αθηνών θα κινηθούν άμεσα, ώστε η Πολιτεία να ερευνήσει την υπόθεση και οι συγγενείς να λάβουν γνώση για τα αταυτοποίητα ανθρώπινα μέλη αλλά και για τα διάφορα άλλα στοιχεία. Αν διαπιστώσει η εισαγγελία του Αρείου Πάγου ότι κάποιος φέρει ευθύνη για το οτιδήποτε, αυτεπάγγελτα θα κινηθεί σε βάρος του», λέει στο ethnos.gr ο κ. Χειρδάρης.

Πηγή: ethnos.gr