Ο ΠΑΟΚ στη... σέντρα - Ξεκίνημα στην Πολωνία κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου

Πρεμιέρα στη σεζόν 2026-27 για τον ΠΑΟΚ, που αντιμετωπίζει στο Λούμπλιν της Πολωνίας τη Ντιναμό Κιέβου - Τα πλάνα του Λίσι

Στο Λούμπλιν της Ανατολικής Πολωνίας θα κάνει πρεμιέρα ο ΠΑΟΚ του Αλέσιο Λίσι, στο επίσημο ντεμπούτο του Ιταλού τεχνικού στην άκρη του ασπρόμαυρου πάγκου. Αντίπαλος η Ντιναμό Κιέβου για τον 2ο προκριματικό του Europa League, με το παιχνίδι να διεξάγεται σε ουδέτερη έδρα λόγω της έκρυθμης κατάστασης που επικρατεί στην Ουκρανία.

Ο Δικέφαλος ταξίδεψε χωρίς απουσίες με πτήση τσάρτερ στην Πολωνία, με τον Λευτέρη Λύρατζη να ενισχύει την ομάδα την ύστατη στιγμή και τον Αρίτζ Ελουστόντο να «φωνάζει» παρών. Εκτός αποστολής και ευρωπαϊκής λίστας οι πέντε μακροχρόνια τραυματίες (Ντεσπόντοφ, Μεϊτέ, Σορετίρε, Τσάλοβ και Σαρρής).

Απέναντί του ένας παλιός γνώριμος με τον Τόμας Κεντζιόρα να ξεκινάει ως βασικός για τη Ντιναμό στο δεξί άκρο της άμυνας, δίπλα στους Μπίλοβαρ-Μικάβκο στα στόπερ και τον Ντούμπιντσακ στ' αριστερά, με τον Νεσχερέτ στο τέρμα. Η τριάδα στα χαφ θα αποτελείται από τους Σαπαρένκο, Πιχάλιονοκ και Μπράζκο, με τους Βολόσιν-Ρεντούσκο στα εξτρέμ και τον «σταρ» Πονομαρένκο στην κορυφή της επίθεσης, για τον Ίγκορ Κόστιουκ, που καταστρώνει τα πλάνα του μετ' εμποδίων λόγω των πολλών τραυματισμών..

Αντίστοιχα, χθες ο ΠΑΟΚ πραγματοποίησε την τελευταία του προπόνηση στην Arena Lublin χωρίς απρόοπτα, με ελάχιστες θέσεις στην 11άδα να περιμένουν κάτοχο. Κάτω από τα δοκάρια έχει ένα ελαφρύ πλεονέκτημα ο Παβλένκα έναντι του Τσιφτσή, με τους Μπάμπα, Μιχαηλίδη, Χατζηδιάκο και Κένι να είναι οι επικρατέστεροι για την 4άδα της άμυνας από τα αριστερά προς τα δεξιά, καθώς ο Αρίτζ Ελουστόντο αναμένεται να προφυλαχθεί με μόλις δύο πλήρεις προπονήσεις στα πόδια του.

Καμαρά και Ζαφείρης έχουν το προβάδισμα στα χαφ με τον Σανταμαρία να αποτελεί την εναλλακτική επιλογή. Στην κορυφή η θέση διεκδιεκείται από τους Μύθου-Γερεμέγιεφ, με τους Κωνσταντέλια-Ζίβκοβιτς από πίσω του στο «δέκα» και δεξιά αντίστοιχα, ενώ στ' αριστερά θα ξεκινήσει ένας εκ των Τάισον-Άλι.

Η ρεβάνς θα διεξαχθεί σε επτά βράδια στο γήπεδο της Τούμπας (30/7 20:45), με τον νικητή του ζευγαριού να αντιμετωπίζει τον νικητή του Χάμαρμπι - Άντερλεχτ, ενώ ο ηττημένος θα βρεθεί στο Conference League, αντιμετωπίζοντας τον ηττημένο του Καραμπάγκ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 20:00 ώρα Ελλάδος (19:00 Πολωνίας) και θα μεταδοθεί απευθείας και αποκλειστικά από το κανάλι του OPEN. Πρώτος διαιτητής θα είναι ο Δανός Σάντι Πούτρος, με βοηθούς τους επίσης Δανούς Γιουρντακούλ-Ντέρονιτς. Τέταρτος θα είναι ο Ούσλου με τους Χάνσεν-Τικγκαρντ στην αίθουσα του VAR.