Απόλλων Καλαμαριάς: Επίσημα ο Τάτσης στο τιμόνι

Την πρόσληψη του Γιάννη Τάτση ανακοίνωσε ο Απόλλων Καλαμαριάς, ενόψει της επιστροφής του στη Superbet League 2.

Οργανώνεται ο Απόλλων Καλαμαριάς για τη νέα σεζόν και την επιστροφή του στις επαγγελματικές κατηγορίες, με τον Γιάννη Τάτση να αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία. Παράλληλα, ανακοινώθηκε και το τεχνικό τιμ που θα τον πλαισιώνει, με τον Σπύρο Γόγολο να είναι βοηθός του και τον Παναγιώτη Βοσνιάδη να αναλαμβάνει γενικός αρχηγός.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η οικογένεια της ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιάννη Τάτση, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας.

Ο Γιάννης Τάτσης είναι κάτοχος διπλώματος UEFA Pro και διαθέτει πολυετή παρουσία στους πάγκους του ελληνικού ποδοσφαίρου, έχοντας εργαστεί σε συλλόγους όπως η ΑΕΛ, η Καλλιθέα, ο Πλατανιάς, ο Ηρόδοτος, ο Απόλλων Σμύρνης, η Παναχαϊκή και η Καβάλα. Κατά τη διάρκεια της προπονητικής του πορείας έχει ξεχωρίσει για την εργατικότητα, τη μεθοδικότητα και την ικανότητά του να δημιουργεί ανταγωνιστικά σύνολα με ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα.

Καλωσορίζουμε τον Γιάννη Τάτση στην οικογένεια της ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με τα κοκκινόμαυρα.

