Πιάνει ξανά δουλειά η ΑΕΚ στην Ολλανδία, μετά την τετραήμερη άδεια.

Μετά από ένα μίνι διάλειμμα τεσσάρων ημερών, όπου οι ποδοσφαιριστές πήραν τις ανάσες τους, η ΑΕΚ επιστρέφει σήμερα στο Άπελντορν για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της. Το επόμενο δεκαήμερο ο Μάρκο Νίκολιτς θα δώσει έμφαση στην τακτική και στα τρία φιλικά που έχει προγραμματίσει η ΑΕΚ, θα κάνει πιο στοχευμένες δοκιμές.

Δεν επέστρεψαν στο Σάββατο όλοι οι παίκτες στην Αθήνα, αλλά κάποιοι επέλεξαν άλλους προορισμούς. Ωστόσο, το ραντεβού σήμερα έχει δοθεί το μεσημέρι στο ξενοδοχείο και το απόγευμα οι «κιτρινόμαυροι» θα επιστρέψουν στο γήπεδο.