«Ο Καβαλίερς θέλουν τον Χεζόνια»!

Οι Καβαλίερς φαίνεται να είναι μία από τις ομάδες του ΝΒΑ που ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Μάριο Χεζόνια.

Όπως αναφέρει ο Μαρκ Στέιν, η ομάδα του Κλίβελαντ έχει στο στόχαστρό της τον Κροάτη άσο και είναι μία από αυτές που επιθυμούν να τον προσθέσουν στο ρόστερ τους.

Ξεκάθαρος στόχος του Χεζόνια συνεχίζει να είναι το ΝΒΑ, με τον Κροάτη άσο μάλιστα σύμφωνα με δημοσίευμα να απορρίπτει 3 προτάσεις από την Euroleague και να κοιτάει μόνο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Ωστόσο και οι Καβαλίερς φαίνεται πως περιμένουν την τελική απόφαση του Λεμπρόν Τζέιμς, που θα φέρει ντόμινο στο ΝΒΑ, επιθυμώντας να προσθέσουν ποιότητα δίπλα στον Τζόναθαν Κουμίνγκα.