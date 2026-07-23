«Ξεκάθαρος στόχος του Χεζόνια το ΝΒΑ, απέρριψε 3 προτάσεις από την Euroleague»

Στόχος του Μάριο Χεζόνια συνεχίζει να είναι το ΝΒΑ, αφού ο Κροάτης φέρεται να απέρριψε 3 προτάσεις από ομάδες της Euroleague.

Όπως αναφέρει το «basketnews», ο Χεζόνια δεν έχει αλλάξει άποψη και μοναδικός του στόχος παραμένει να επιστρέψει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, παρά τα δημοσιεύματα που τον συνδέουν με ομάδες της Euroleague.

Μάλιστα ο Κροάτης άσος φέρεται να έχει απορρίψει προτάσεις από 3 συλλόγους της διοργάνωσης, αφού θέλει να κάνει και πάλι το βήμα για το ΝΒΑ.

Ρόλο σε αυτό θα παίξει η απόφαση του Λεμπρόν Τζέιμς για την επόμενη ομάδα του, κάτι που φυσικά θα φέρει ντόμινο στο ΝΒΑ, με τον Μαρκ Στέιν να έχει τονίσει ήδη πως σύλλογοι από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού ενδιαφέρονται για τον Κροάτη άσο.

Κι όλα αυτά μέσα στο αλαλούμ που έχει προκληθεί, αφού ο Χεζόνια δεν πλήρωσε τη ρήτρα στη Ρεάλ για το NBA out που ήταν μέχρι τις 20 Ιουλίου, με τις σχέσεις των δύο πλευρών να έχουν οδηγηθεί στα άκρα.

Μάλιστα δημοσίευμα ανέφερε πως ο Κροάτης άσος ενδιαφέρεται για τη μετακίνησή του στην Ντουμπάι BC, με τον Μίσκο Ραζνάτοβιτς να έχει ραντεβού με τη διοίκηση των Μαδριλένων, που όμως φαίνεται να είχε άδοξο τέλος.