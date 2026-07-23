MLS: Πρεμιέρα με γκολ για τον Γκριεζμάν, νίκη του Σουάρες απέναντι στον Λεβαντόφσκι (vids)

Συγκεκριμένα, η Σικάγο Φάιαρ του Λεβαντόφσκι αντιμετώπισε την Ίντερ Μαϊάμι, η οποία αγωνίστηκε χωρίς τον Λιονέλ Μέσι.
Ο Ουρουγουανός επιθετικός επεφύλασσε ένα δυναμικό «καλωσόρισμα» στον νέο του αντίπαλο, καθώς με δύο δικά του τέρματα χάρισε τη νίκη στην ομάδα του με 3-2.
Την ίδια στιγμή στο Σαν Χοσέ, ο Αντουάν Γκριζμάν πραγματοποίησε εξαιρετικό ντεμπούτο με τα χρώματα της Ορλάντο Σίτι, συνδυάζοντας την πρώτη του εμφάνιση με γκολ, καθώς βρήκε δίχτυα με ένα εντυπωσιακό σουτ στο 48ο λεπτό.
Το τέρμα του ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 0-3, ανοίγοντας τον δρόμο για τον τελικό θρίαμβο της ομάδας του, που διαμορφώθηκε στο 0-4 στο 72'.