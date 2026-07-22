Μαρκ Στέιν: «Πολλές ομάδες του ΝΒΑ ενδιαφέρονται για τον Χεζόνια»

Ο Μάριο Χεζόνια σπάει το συμβόλαιό του με τη Ρεάλ για να επιστρέψει στον "μαγικό κόσμο" και σύμφωνα με τον Μαρκ Στέιν υπάρχουν πολλές ομάδες στο ΝΒΑ που έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον Κροάτη.

Ο διεθνής φόργουορντ αποτελεί ένα από τα πιο καυτά ονόματα της αγοράς και όπως έγινε γνωστό τις προηγούμενες ημέρες, αποφάσισε να πληρώσει μόνος του τη ρήτρα των 850.000 δολαρίων για να βγει από το συμβόλαιό του με τη "βασίλισσα", σε συνεργασία με τον ατζέντη του, Μίσκο Ραζνάτοβιτς, ενημερώνοντας τη Ρεάλ Μαδρίτης ότι θα συνεχίσει στο ΝΒΑ.

Αυτό αναφέρει και ο έγκριτος δημοσιογράφος Μαρκ Στέιν, που υποστηρίζει ότι ο Κροάτης άσος αναμένεται να επανέλθει στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου μετά από επτά χρόνια.

Σημειώνει μάλιστα ότι έχουν δείξει ενδιαφέρον πολλές ομάδες του ΝΒΑ για τον Χεζόνια, προσθέτοντας ότι: "η λίστα φέρεται να περιλαμβάνει ομάδες που διεκδικούν και τον ΛεΜπρον Τζέιμς".

Όλα αυτά ενώ οι πρόσφατες πληροφορίες ανέφεραν ότι ήταν πιθανό να ψάξει ένα συμβόλαιο δοκιμής όπως το "Exhibit 10" (μονοετές στο ΝΒΑ με μίνιμουμ αμοιβή). Αυτό θα του επέτρεπε να βρει μια επίσημη πρόταση ή ένα διπλό συμβόλαιο, ωστόσο μέσα από αυτό θα μπορεί να μείνει ελεύθερος στα τέλη Σεπτεμβρίου ή στις αρχές Οκτωβρίου για να επιστρέψει... θριαμβευτικά στην Euroleague, με ένα βασιλικό συμβόλαιο.