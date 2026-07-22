Άγριος ξυλοδαρμός πίσω από τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου – Δέχτηκε απανωτά χτυπήματα στο πρόσωπο

Με απανωτά χτυπήματα στο κεφάλι φαίνεται πως δολοφονήθηκε ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός αργά το βράδυ της Τρίτης (21.7.26) στο δικηγορικό γραφείο που χρησιμοποιούσε και ως χώρο διαμονής, στο κέντρο της Αθήνας.

Τα έως τώρα στοιχεία οδηγούν τις Αρχές στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος του ποινικολόγου ήταν εγκληματική ενέργεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής δεν διαπίστωσε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο ή πυροβόλο όπλο. Αντίθετα, τα ευρήματα δείχνουν ότι ο ποινικολόγος δέχθηκε σφοδρή επίθεση με αλλεπάλληλα χτυπήματα, κυρίως στο πρόσωπο και το κεφάλι, τα οποία φαίνεται πως τον οδήγησαν στον θάνατο.

Η αστυνομία εξετάζει τώρα εάν τα τραύματα προκλήθηκαν από γροθιές και κλωτσιές ή από τη χρήση κάποιου αντικειμένου, ενώ δεν αποκλείεται ο άτυχος άνδρας να χτύπησε και πάνω σε έπιπλα που βρίσκονταν στον χώρο κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με το κίνητρο του δράστη, ενώ ερευνάται και το ενδεχόμενο να λείπουν αντικείμενα από το γραφείο.

Πηγή: newsit.gr