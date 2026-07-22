Προχωράει το σχέδιο Περιφέρειας-Λιόλιου για το «σπίτι του μπάσκετ» στην Ελευσίνα!

Το πλάνο της Περιφέρειας και του Βαγγέλη Λιόλιου για το «σπίτι του μπάσκετ» στην Ελευσίνα προχωράει.

Όπως αναφέρει το «thriassio.gr», οι μελέτες αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Σεπτέμβριο, έχοντας ήδη λάβει έγκριση από την κυβερνητική επιτροπή στρατηγικών επενδύσεων.

Το συνολικό κόστος -που περιέχει σπίτι για το βόλεϊ, το χάντμπολ και τον υγρό στίβο- ανέρχεται στα 165 εκατ. ευρώ.

Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης, ύψους 125 εκατομμυρίων ευρώ, θα καλυφθεί μέσω ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα), με τα υπόλοιπα κεφάλαια να προέρχονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Το «σπίτι του μπάσκετ» θα υλοποιηθεί στην Ελευσίνα, με το πλάνο της Περιφέρειας και του Νίκου Χαρδαλιά με τον Βαγγέλη Λιόλιο να προχωράει.