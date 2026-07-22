«Πετάει» για Πολωνία ο ΠΑΟΚ - Η τελευταία «πρόβα» και οι συνεντεύξεις Τύπου (pics)

Με προορισμό το Λούμπλιν της Πολωνίας αναχωρεί ο ΠΑΟΚ ενόψει Ντιναμό Κιέβου - Σήμερα (22/7) η τελευταία προπόνηση και η συνέντευξη Τύπου του Αλέσιο Λίσι.

Αποστολή στην Πολωνία

Η στιγμή έφτασε. Πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν, πρώτο ταξίδι και πρώτη συνέντευξη Τύπου του Αλέσιο Λίσι από τη μέρα που ανέλαβε τον ΠΑΟΚ.

Οι ασπρόμαυροι αναχωρούν για το Λούμπλιν της Πολωνίας με πτήση τσάρτερ, όπου θα διεξαχθεί ο 1ος αγώνας κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου (24/7 20:00 ώρα Ελλάδος), λόγω της κατάστασης που παραμένει στο Κίεβο και σε ολόκληρη την Ουκρανία.

Την αρχή στις συνεντεύξεις Τύπου θα κάνει η πλευρά των Ουκρανών με τον Ίγκορ Κόστιουκ και έναν εκπρόσωπο των παικτών στις 17:30 ώρα Ελλάδος, ενώ η αντίστοιχη διαδικασία για τον Δικέφαλο θα πραγματοποιηθεί στις 19:15 ώρα Ελλάδος.

Σήμερα (22/7) θα πραγματοποιηθεί η «γνωριμία» της ασπρόμαυρης αποστολής με την Arena Lublin, καθώς στις 20:00 ώρα Ελλάδος θα διεξαχθεί η «πρόβα τζενεράλε» της ομάδας του Αλέσιο Λίσι, στο γήπεδο της πόλης.