Λίβερπουλ: «Μπάσιμο» του Τζεφ Μπέζος για την αγορά μετοχών – Η πρόταση και το ποσό των 1,5 δισ. ευρώ

Οι εξελίξεις γύρω από το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Λίβερπουλ συνεχίζονται, με το όνομα του Τζεφ Μπέζος να έρχεται στο προσκήνιο ως πιθανός επενδυτής στην προσπάθεια αγοράς μετοχών των «κόκκινων».

Σύμφωνα με το Sky News, ο ιδρυτής της Amazon και ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο έχει δεχθεί πρόσκληση να συμμετάσχει στο επενδυτικό σχήμα που ενδιαφέρεται να αποκτήσει ποσοστό της ομάδας από τη Fenway Sports Group (FSG).

Η αμερικανική ιδιοκτήτρια εταιρεία της Λίβερπουλ έχει επιβεβαιώσει στους Financial Times ότι βρίσκεται σε συζητήσεις για την πώληση περίπου του 30% των μετοχών της, με το consortium υπό τον Βρετανοϊνδό δισεκατομμυριούχο Αμίτ Μπάτια να εμφανίζεται ως ένας από τους βασικούς ενδιαφερόμενους.

Ο Μπάτια, γαμπρός του «βασιλιά της χαλυβουργίας» Λάκσμι Μιτάλ, φέρεται να ηγείται της προσπάθειας εξαγοράς, με τα βρετανικά δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για συνολική αποτίμηση που αγγίζει τα 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το Sky News υποστηρίζει πως ο Τζεφ Μπέζος έχει προσεγγιστεί ώστε να συμμετάσχει στην επένδυση, ωστόσο σημειώνει πως θα αποτελούσε έκπληξη αν τελικά αποφάσιζε να μπει στο ποδόσφαιρο.

Ο ιδιοκτήτης της Washington Post, με περιουσία που υπολογίζεται στα 257 δισεκατομμύρια ευρώ, έχει εξετάσει και στο παρελθόν επενδύσεις στον αθλητισμό, κυρίως μέσω του NFL, χωρίς όμως κάποια από αυτές τις κινήσεις να ολοκληρωθεί.

Η πιθανή εμπλοκή του Μπέζος, πάντως, αναδεικνύει το αυξανόμενο ενδιαφέρον μεγάλων επιχειρηματικών κεφαλαίων για την Premier League, ένα πρωτάθλημα που συνεχίζει να προσελκύει επενδυτές από όλο τον κόσμο.