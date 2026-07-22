Με δωρεά Seajets και Μάριου Ηλιόπουλου η ανακατασκευή των δύο σχολικών γηπέδων στη Νέα Ερυθραία

Ο Μάριος Ηλιόπουλος και η Seajets χρηματοδότησαν την ανακατασκευή των δύο σχολικών γηπέδων στη Νέα Ερυθραία, με τον δήμαρχο Κηφισιάς να εκδίδει ευχαριστήρια ανακοίνωση.

Το κοινωνικό του πρόσωπο έδειξε για μια ακόμη φορά ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος με δωρεά της Seajets χρηματοδότησε την ανακατασκευή δύο σχολικών γηπέδων, γυμνασίου Νέας Ερυθραίας (Ελ. Βενιζέλου 173) και του Αναξαγόρειου Λυκείου Νέας Ερυθραίας (Καζαντζάκη 29).

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Κηφισιάς, Βασίλης Ξυπολυτάς τόνισε: «Πριν από έναν χρόνο ζήτησα από τους μαθητές να μας πουν τι χρειάζονται και τι θα ήθελαν να αλλάξει στο σχολικό τους περιβάλλον. Τους ακούσαμε. Και σήμερα, μία ακόμη δική τους ανάγκη μπαίνει στον δρόμο της υλοποίησης. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε τη δωρεά της Seajets. Η παρέμβαση περιλαμβάνει νέα αθλητικά δάπεδα, συνθετικό χλοοτάπητα και σύγχρονο αθλητικό εξοπλισμό, με όλες τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις ποιότητας και ασφάλειας.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τη Seajets και τον Μάριο Ηλιόπουλο, που για ακόμη μία φορά στέκονται έμπρακτα δίπλα στη Νέα Ερυθραία και στα παιδιά του Δήμου μας. Συνεχίζουμε με συνεργασίες που έχουν ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα και με έργα που δημιουργούν ασφαλέστερα και καλύτερα σχολεία για τους μαθητές μας».