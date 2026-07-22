Κι επίσημα στην Μπαρτσελόνα ο Σέκουλιτς

Nέα σελίδα στους Καταλανούς, που επισημοποίησαν το deal με τον Σλοβένο τεχνικό, που θα αντικαταστήσει τον Τσάβι Πασκουάλ και θα αναλάβει την Μπαρτσελόνα.
Η ισπανική ομάδα θα είναι ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του Σέκουλιτς, που παράλληλα είναι στον πάγκο της εθνικής Σλοβενίας, με την Μπαρτσελόνα και την Ντουμπάι BC να κάνουν ένα άτυπo trade.
Κι αυτό γιατί ο Σέκουλιτς ολοκλήρωσε τη σεζόν στον πάγκο της ομάδας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κατακτώντας την Αδριατική Λίγκα, και ο Τσάβι Πασκουάλ στην Μπαρτσελόνα, με τους δύο προπονητές να κάνουν τα αντίθετα ταξίδια.
𝗔𝗹𝗲𝗸𝘀𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿 𝗦𝗲𝗸𝘂𝗹𝗶𝗰́, 𝗻𝗼𝘂 𝗹𝗶́𝗱𝗲𝗿 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗯𝗮𝗻𝗾𝘂𝗲𝘁𝗮 𝗯𝗹𝗮𝘂𝗴𝗿𝗮𝗻𝗮. 𝗕𝗲𝗻𝘃𝗶𝗻𝗴𝘂𝘁! 💙❤️ pic.twitter.com/UDswLQavcM— Barça Basket (@FCBbasket) July 22, 2026