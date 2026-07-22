Κι επίσημα στην Μπαρτσελόνα ο Σέκουλιτς

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε κι επίσημα την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας από τον Αλεξάντερ Σέκουλιτς για τα επόμενα 2 χρόνια.

Nέα σελίδα στους Καταλανούς, που επισημοποίησαν το deal με τον Σλοβένο τεχνικό, που θα αντικαταστήσει τον Τσάβι Πασκουάλ και θα αναλάβει την Μπαρτσελόνα.

Η ισπανική ομάδα θα είναι ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του Σέκουλιτς, που παράλληλα είναι στον πάγκο της εθνικής Σλοβενίας, με την Μπαρτσελόνα και την Ντουμπάι BC να κάνουν ένα άτυπo trade.

Κι αυτό γιατί ο Σέκουλιτς ολοκλήρωσε τη σεζόν στον πάγκο της ομάδας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κατακτώντας την Αδριατική Λίγκα, και ο Τσάβι Πασκουάλ στην Μπαρτσελόνα, με τους δύο προπονητές να κάνουν τα αντίθετα ταξίδια.