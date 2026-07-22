Τους νέους αρχηγούς της ομάδας ανακοίνωσαν οι Πράσινοι, με τον νεοφερμένο Στέφαν Ντε Φράι και τον Νταβίντε Καλάμπρια να είναι -κατά σειρά- οι δύο πρώτοι στην ιεραρχία.

Τι κι αν μετράει μόλις λίγες εβδομάδες στα πράσινα; Ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός παίρνει με το καλημέρα ηγετικό ρόλο στον νέο Παναθηναϊκό και θα είναι ο πρώτος αρχηγός της ομάδας τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Δεύτερος στην ιεραρχία ο πολύπειρος Ιταλός Νταβίντε Καλάμπρια, με τους Άνταμ Τσέριν, Γιώργο Κάτρη, Ίνγκι Ίνγκασον και Πέδρο Τσιριβέγια να έπονται.

Ποια τα κριτήρια επιλογής

H επιλογή των νέων αρχηγών του Τριφυλλιού προέκυψε κατόπιν απόφασης των Στέφανου Κοτσόλη και Τζέικομπ Νίστρουπ.

Ο Στέφαν Ντε Φράι αποτελεί τον πλέον έμπειρο ποδοσφαιριστή του έμψυχου δυναμικού της ομάδας, με παραστάσεις σε top επίπεδο και πρόσφατη συμμετοχή σε τελικό Τσάμπιονς Λιγκ (σεζόν 2024/25). Υπήρξε στο γκρουπ των αρχηγών της Ιντερ και φόρεσε το περιβραχιόνιο της σε κάποια ματς. Παρότι βρίσκεται λίγο καιρό στην ομάδα η επιρροή του στα αποδυτήρια είναι ήδη τεράστια και γι' αυτό επιλέχθηκε πρώτος στην ιεραρχία.

Ο Ντάβιντε Καλάμπρια υπήρξε ως γνωστόν αρχηγός στη Μίλαν. Εξυπακούεται ότι έχει την προσωπικότητα και την εμπειρία για να διαχειριστεί ειδικές συνθήκες και να εμπνεύσει τους συμπαίκτες του.

Ο Γιώργος Κάτρης είναι ένας αθλητής από τα σπλάχνα του συλλόγου, απέδειξε ότι διαθέτει ψυχικά χαρίσματα και αποτελεί παράδειγμα για κάθε παιδί που ευελπιστεί να ανέβει την ανηφόρα από την ακαδημία στην πρώτη ομάδα και να καθιερωθεί σε αυτήν.

Ο Ιγκι Ινγκασον επιλέχθηκε για λόγους σεβασμού και ψυχολογίας παρότι δεν πρόκειται να αγωνιστεί τη φετινή σεζόν.

Όσο για τον Ανταμ Τσέριν είναι ο παλαιότερος παίκτης του έμψυχου δυναμικού του Παναθηναϊκού, ενώ ο Πέδρο Τσιριβέγια εκτός από επαρκείς παραστάσεις έχει θετική επιρροή στο ισπανόφωνο κομμάτι των αποδυτηρίων.