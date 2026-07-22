Ρομέρο: Με το ένα πόδι εκτός Τότεναμ – Στο προσκήνιο η Ίντερ, περιμένει η Μπαρτσελόνα (pic)

Ο Κριστιάν Ρομέρο ετοιμάζεται να αποχωρήσει από την Τότεναμ μέσα στο καλοκαίρι, με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο να κάνει λόγο για ειλημμένη απόφαση. Η Ίντερ έχει ήδη ξεκινήσει επαφές με την πλευρά του Αργεντινού στόπερ, ενώ η Μπαρτσελόνα θα κινηθεί μόνο αν προκύψει αποχώρηση κεντρικού αμυντικού.

Ο Κριστιάν Ρομέρο αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Αργεντινός διεθνής θα αποχωρήσει «100%» από την Τότεναμ αυτό το καλοκαίρι, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που είχαν κυκλοφορήσει τις προηγούμενες μέρες.

Η Ίντερ έχει ήδη αρχίσει να προετοιμάζει το έδαφος για την απόκτησή του και αναμένεται να προχωρήσει άμεσα σε απευθείας επαφές με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, με στόχο να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις για μια πιθανή συμφωνία.

Την ίδια ώρα, η Μπαρτσελόνα εξακολουθεί να έχει τον Ρομέρο στη λίστα της, ωστόσο οι «Μπλαουγκράνα» θα κινηθούν μόνο στην περίπτωση που αποχωρήσει κάποιος από τους υπάρχοντες κεντρικούς αμυντικούς.