Πιθανοί αντίπαλοι Παναθηναϊκού: Μετά την Πάκσι ποιος ακολουθεί;

Ένα απαιτητικό καλοκαίρι περιμένει τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα χρειαστεί να ξεπεράσει τρία εμπόδια για να εξασφαλίσει την παρουσία του στη League Phase του Conference League.

Οι «πράσινοι» ξεκινούν από τον δεύτερο προκριματικό γύρο, μετά την 4η θέση στην περσινή Stoiximan Super League και την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας από τον ΟΦΗ, που τους στέρησε τη συμμετοχή στα προκριματικά του Europa League.

Δεν έχει περιθώριο λάθους ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός αρχίζει το ευρωπαϊκό του ταξίδι από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, έχοντας ως πρώτο εμπόδιο την Πάκσι. Η ουγγρική ομάδα αποτελεί τον πρώτο αντίπαλο των «πράσινων» στον δρόμο προς τη League Phase, με το ζευγάρι να έχει ξεκάθαρη σημασία για τη συνέχεια της σεζόν.

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