Αυξάνονται οι κάμερες στους δρόμους – Μέχρι το τέλος του 2026 θα έχουν φτάσει τις 2.000

Τις 2.000 αναμένεται να φτάσουν μέχρι τέλος του 2026 οι κάμερες που τοποθετούνται στους δρόμους και καταγράφουν τους παραβάτες οδηγούς.

Το νέο δίκτυο, όπως επεσήμανε σε σχετικό του ρεπορτάζ το πρωί της Τετάρτης 22/7 το ERTNews περιλαμβάνει τις 388 κάμερες της Περιφέρειας Αττικής, τις οκτώ πιλοτικές κάμερες τεχνητής νοημοσύνης σε κεντρικούς οδικούς άξονες, καθώς και κάμερες που τοποθετούνται σε λεωφορεία για την επιτήρηση των λεωφορειολωρίδων.

Οι 388 κάμερες της Περιφέρειας Αττικής έχουν ως βασικό αντικείμενο την καταγραφή της παραβίασης του ερυθρού σηματοδότη.

Επίσης, λειτουργούν οκτώ πιλοτικές κάμερες με λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Οι συγκεκριμένες κάμερες μπορούν να εντοπίζουν σειρά παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως:

Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

Υπέρβαση του ορίου ταχύτητας

Μη χρήση προστατευτικού κράνους

Μη χρήση ζώνης ασφαλείας

Χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση

Παρότι οι κάμερες τοποθετούνται από διαφορετικούς φορείς, μεταξύ των οποίων η Περιφέρεια Αττικής και συναρμόδια υπουργεία, όλες οι καταγραφές θα συγκεντρώνονται σε ένα ενιαίο κέντρο διαχείρισης.

Οι αστυνομικοί θα βεβαιώνουν τις παραβάσεις

Το υλικό από τις κάμερες θα διαβιβάζεται στο νέο κεντρικό σύστημα διαχείρισης παραβάσεων, τον «ΟΔΥΣΣΕΑ». Εκεί αστυνομικοί θα εξετάζουν τις καταγραφές και θα προχωρούν στη βεβαίωση των παραβάσεων.

Η παρέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα θεωρείται απαραίτητη, καθώς το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να κάνει λάθος.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η χρήση ζώνης ασφαλείας

Εάν ένας οδηγός φορά μαύρα ρούχα και ο φωτισμός είναι περιορισμένος, το σύστημα μπορεί να εκτιμήσει λανθασμένα ότι δεν φορά ζώνη. Σε αυτή την περίπτωση, ο αστυνομικός που εξετάζει το σχετικό υλικό μπορεί να διαπιστώσει τι πραγματικά έχει συμβεί και να αποτρέψει τη βεβαίωση μιας άδικης παράβασης.

Όπως επισημάνθηκε στη συζήτηση, σε περίπου 5.000 κλήσεις έγινε δεκτό μόλις το 2,5% των ενστάσεων. Παράλληλα, το λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης εξελίσσεται διαρκώς, καθώς «μαθαίνει» να αναγνωρίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια τις διαφορετικές παραβάσεις.

Κάμερες και στις λεωφορειολωρίδες

Σημαντικός είναι και ο ρόλος των καμερών που έχουν τοποθετηθεί σε λεωφορεία, με στόχο τον εντοπισμό των οχημάτων που κινούνται παράνομα στις λεωφορειολωρίδες.

Η αποτροπή της παράνομης κίνησης οχημάτων στις λεωφορειολωρίδες δεν αφορά μόνο την επιβολή προστίμων. Η απελευθέρωσή τους διευκολύνει την κίνηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και συμβάλλει στη μείωση του χρόνου των δρομολογίων των λεωφορείων.

Πηγή: newsbeast.gr