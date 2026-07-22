Σταύρος Γεωργίου: Τα κρίσιμα ίχνη που άφησε πίσω του ο δράστης – Σοκάρουν τα ευρήματα

Δολοφονημένος δίπλα από ένα κρεβάτι που είχε στο δικηγορικό του γραφείο για να κοιμάται τα βράδια εντοπίστηκε ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου.

Το κρεβάτι βρίσκεται σε έναν χώρο που είχε διαμορφώσει προκειμένου να χρησιμοποιεί το γραφείο του και ως σπίτι. Οι αστυνομικοί βρήκαν τον δικηγόρο γυμνό, με το κεφάλι του παραμορφωμένο από πολλαπλά σφοδρά χτυπήματα, τα οποία εκτιμάται ότι προήλθαν από γροθιές ή χτυπήματα σε κάποιο αντικείμενο (όπως για παράδειγμα κάποιο έπιπλο).

Στο υπόλοιπο σώμα του έφερε επίσης σημάδια που παραπέμπουν σε χτυπήματα, πιθανότατα κλωτσιές. Το βάρος της έρευνας πέφτει στο κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, που σαρώνει τον τόπο του εγκλήματος για τον εντοπισμό γενετικού υλικού και δακτυλικών αποτυπωμάτων. Οι αστυνομικοί θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι ο δράστης έχει αφήσει πίσω του DNA ή αποτυπώματα, καθώς ο τρόπος δράσης του δείχνει ότι δεν πρόκειται για έγκλημα που είχε προσχεδιαστεί και μελετηθεί.

Σε περίπτωση που ο δολοφόνος είναι σεσημασμένος, δηλαδή έχει απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν, τότε δεν αποκλείεται να υπάρξει ταυτοποίησή του.

Ο δράστης εκτιμάται ότι γνώριζε το θύμα, καθώς δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης στο χώρο. Έτσι εκτιμάται ότι το θύμα του άνοιξε την πόρτα.

Οι ανήλικες κόρες του δικηγόρου διαμένουν σε άλλο σπίτι. Ήταν αυτές που ανησύχησαν γιατί δεν έδινε σημάδια ζωής και τον αναζήτησαν. Όταν πήγαν στο γραφείο τον βρήκαν νεκρό και αμέσως ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ποινικολόγος δεν φορούσε ρούχα, ενώ στον χώρο βρέθηκαν αίματα.

Ο Σταύρος Γεωργίου ήταν ένας από τους πιο γνωστούς ποινικολόγους. Έγινε γνωστός στο πανελλήνιο από την εποχή της 17 Νοέμβρη, ενώ στη συνέχεια χειρίστηκε πολύκροτες υποθέσεις όπως αυτή του μικρού Άλεξ και της υπόθεσης του τεμαχισμού της μικρής Άννυ στο κέντρο της Αθήνας. Συχνά εμφανιζόταν στην τηλεόραση ως καλεσμένος, μιλώντας για τις υποθέσεις που αναλάμβανε ανά την Ελλάδα.

Πηγή: ieidiseis.gr