«Ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Φρόιλερ»

Ο Ρέμο Φρόιλερ βρίσκεται στο στόχαστρο του Ολυμπιακού σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα.

Στα υπόψη του Ολυμπιακού για τη θέση του χαφ βρίσκεται ο Ρέμο Φρόιλερ, σύμφωνα με δημοσίευμα που υπογράφει ο συνεργάτης του Ντι Μάρτζιο, Λούκα Μπεντόνι. Ο 31χρονος Ελβετός μέσος έμεινε ελεύθερος από την Μπολόνια και είναι πιθανό να πάει στη Σαουδική Αραβία, καθώς βρίσκεται σε συζητήσεις με τη ΝΕΟΜ.

Ο Φρόιλερ εξετάζει την πρόταση που έχει στα χέρια του, αλλά γι’ αυτόν ενδιαφέρεται και ο Ολυμπιακός.

Η καριέρα του Φρόιλερ ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Βίντετουρ και της Ζυρίχης, ενώ έπαιξε σε Γκρασχόπερ και Λουκέρνη, πριν μετακομίσει στην Ιταλία και την Αταλάντα. Από εκεί μετακόμισε στη Νότιγχαμ Φόρεστ, πριν επιστρέψει το 2024 στη Serie A και την Μπολόνια.