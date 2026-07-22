«Προτάθηκε στην Παρτιζάν ο Νάναλι»

Ο Τζέιμς Νάναλι φέρεται να προτάθηκε στην Παρτιζάν, που ακόμα όμως δεν έχει προβεί σε κάποια κίνηση.

Όπως αναφέρει το «Mozzart Sport», ο ατζέντης του Αμερικανού άσου πρότεινε τον παίκτη στη σερβική ομάδα, που τσεκάρει την ενίσχυση της περιφέρειας, αλλά ακόμα δεν έχει προχωρήσει σε κάποια πρόταση.

Ο Νάναλι έχει φυσικά αγωνιστεί και πάλι στην Παρτιζάν, με τον εκπρόσωπό του να μιλάει με τον πρόεδρο, Όστογια Μιχάιλοβιτς, και να μένει πλέον να φανεί αν η σερβική ομάδα θα κάνει πρόταση στον παίκτη.

Ο Αμερικανός άσος τη σεζόν που ολοκληρώθηκε με την ΑΕΚ στο Basketball Champions League μέτρησε 14,2 πόντους, 3,7 ριμπάουντ και 3,1 ασίστ μέσο όρο.