«Θέλει τον Βούκσεβιτς η Ρεάλ, εμπόδιο το συμβόλαιο του παίκτη με τους Ουίζαρντς»

Η Ρεάλ φέρεται να ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Τρίσταν Βούκσεβιτς, με το συμβόλαιο του Σέρβου με τους Ουίζαρντς να αποτελεί όμως εμπόδιο.

Όπως αναφέρει το «solobasket», οι Μαδριλένοι ενδιαφέρονται ζεστά για την προσθήκη του Βούκσεβιτς, με το συμβόλαιο που έχει ο Σέρβος άσος να αποτελεί αγκάθι στο deal.

Ο Βούκσεβιτς έχει τριετή συμφωνία με την ομάδα της Ουάσινγκτον, με τον τελευταίο χρόνο να είναι οψιόν των Ουίζαρντς και το συμβόλαιό του να του προσφέρει 9 εκατ. δολάρια συνολικά.

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ επιθυμεί την απόκτηση του Βούκσεβιτς, όμως πρώτα θα πρέπει να βρεθεί λύση για να μείνει ο Σέρβος άσος ελεύθερος από τους Ουίζαρντς, για να μετακομίσει στη συνέχεια στη Ρεάλ.

Ο Βούκσεβιτς τη σεζόν που ολοκληρώθηκε με την ομάδα της Ουάσινγκτον στο ΝΒΑ μέτρησε 9 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1,1 ασίστ σε 49 παιχνίδια μέσο όρο.