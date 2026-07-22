«Θέλει τον Βούκσεβιτς η Ρεάλ, εμπόδιο το συμβόλαιο του παίκτη με τους Ουίζαρντς»

Όπως αναφέρει το «solobasket», οι Μαδριλένοι ενδιαφέρονται ζεστά για την προσθήκη του Βούκσεβιτς, με το συμβόλαιο που έχει ο Σέρβος άσος να αποτελεί αγκάθι στο deal.
Ο Βούκσεβιτς έχει τριετή συμφωνία με την ομάδα της Ουάσινγκτον, με τον τελευταίο χρόνο να είναι οψιόν των Ουίζαρντς και το συμβόλαιό του να του προσφέρει 9 εκατ. δολάρια συνολικά.
Ο Πέδρο Μαρτίνεθ επιθυμεί την απόκτηση του Βούκσεβιτς, όμως πρώτα θα πρέπει να βρεθεί λύση για να μείνει ο Σέρβος άσος ελεύθερος από τους Ουίζαρντς, για να μετακομίσει στη συνέχεια στη Ρεάλ.
Ο Βούκσεβιτς τη σεζόν που ολοκληρώθηκε με την ομάδα της Ουάσινγκτον στο ΝΒΑ μέτρησε 9 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1,1 ασίστ σε 49 παιχνίδια μέσο όρο.