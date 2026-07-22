Γνωστοποίησε τα πρώτα φιλικά ο Προμηθέας: Παίζει με τον Ολυμπιακό

Ο Προμηθέας ανακοίνωσε τα φιλικά στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας. Κόντρα στον Ολυμπιακό στις 30 Αυγούστου.

Η πατρινή ομάδα, το πιστοποιητικό της οποίας έχει ανακληθεί για την Stoiximan Greek Basketball League, ανακοίνωσε τα πρώτα φιλικά ενόψει της νέας σεζόν.

Στο πιο σημαντικό θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό εκτός έδρας στις 30 Αυγούστου, ενώ θα παίξει κι απέναντι σε Γλαύκο Έσπερο, Κολοσσό και Vikos Falcons.

Υπενθυμίζουμε πως πέρα από την ανάκληση του πιστοποιητικού, ο Προμηθέας τιμωρήθηκε με 50.000 ευρώ πρόστιμο κι έχει κληθεί σε απολογία, αφού ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, είναι άμεσα εμπλεκόμενος στην ομάδα της Πάτρας.