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Ανακοίνωσε τον Λεφέβρ η Παρί, βοηθός του ο Πουπέ

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Η Παρί ανακοίνωσε κι επίσημα την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας από τον Μαξ Λεφέβρ. Βοηθός του ο Πιερίκ Πουπέ.

Nέα εποχή στην Παρί, που εμπιστεύεται την ομάδα των πρώην ασίσταντ κόουτς των Τίμπεργουλβς, που θα πρώτη φορά στην καριέρα του θα αναλάβει ως head coach.

Στο πλευρό του θα έχει έναν έμπειρο τεχνικό, αφού η γαλλική ομάδα ανακοίνωσε πως βοηθός του θα είναι ο Πιερίκ Πουπέ, που τα προηγούμενα 2 χρόνια ήταν στον πάγκο της Βιλερμπάν.

Ανακοίνωσε τον Λεφέβρ η Παρί, βοηθός του ο Πουπέ