Ανακοίνωσε τον Λεφέβρ η Παρί, βοηθός του ο Πουπέ

Nέα εποχή στην Παρί, που εμπιστεύεται την ομάδα των πρώην ασίσταντ κόουτς των Τίμπεργουλβς, που θα πρώτη φορά στην καριέρα του θα αναλάβει ως head coach.

Στο πλευρό του θα έχει έναν έμπειρο τεχνικό, αφού η γαλλική ομάδα ανακοίνωσε πως βοηθός του θα είναι ο Πιερίκ Πουπέ, που τα προηγούμενα 2 χρόνια ήταν στον πάγκο της Βιλερμπάν.

Maxime Lefèvre est notre nouveau head coach 🇫🇷



Après 7 ans passés en NBA dans le staff des Minnesota Timberwolves, le Paris Basketball est fier d’enregistrer l’arrivée de Maxime Lefèvre à la tête de son équipe première !



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