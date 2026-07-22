Βασάρας: «Το πρόβλημα των Ελλήνων διαιτητών είναι η ηλικία»

Ο μοναδικός μέχρι στιγμής Έλληνας διαιτητής με παρουσία σε αγώνα Μουντιάλ, Κύρος Βασάρας, μίλησε στο CRETAONE 102,3 για την ελληνική διαιτησία, τους νέους κανονισμούς, αλλά και τη διαιτησία στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο

O επικεφαλής της διαιτησίας στη Ρουμανία και μέλος του πάνελ διαιτησίας της UEFA (υπεύθυνος ταλέντων) στην Ελληνική διαιτησία, ανέφερε πως υπάρχει το κατάλληλο υλικό, όμως οι διαιτητές της χώρας μας αργούν να φτάσουν στο ανώτατο επίπεδο, με αποτέλεσμα να χάνουν την ευκαιρία συμμετοχής σε μεγάλες ευρωπαϊκές, αλλά και παγκόσμιες διοργανώσεις.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, είπε: «Υπήρχε μια ελπίδα με τον Σιδηρόπουλο. Ήταν υποψήφιος για το Euro, θα μπορούσε να πάει ως τέταρτος. Ο Παπαπέτρου ήταν στα ταλέντα. Ο Φωτιάς πήγε στην τελική φάση του U-17 στο Κατάρ. Το θέμα είναι η ηλικία. Για αυτό δεν φτάνουν σ' αυτόν το βαθμό. Έχουν ήδη ωριμάσει. Για να πάει ένας διαιτητής στο Euro ή στο Παγκόσμιο θα πρέπει την πρώτη φορά να είναι σε ηλικία που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά από τέσσερα ή έξι χρόνια.

Χρειάζεται ανάπτυξη και προγραμματισμός. Από μικρές ηλικίες. Από τη Γ' Εθνική. Κάνουν οι διαιτητές μας αλλά είναι λίγο αργά».