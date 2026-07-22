ΠΑΟΚ: Οι πιθανότητες μέχρι τη League Phase και το... παράδοξο των πλέι οφ

Ποιες είναι οι πιθανότητες του ΠΑΟΚ να βρεθεί στη League Phase του Europa League και τι ισχύει για κάθε γύρο ξεχωριστά.

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Φαβορί φαντάζει ο Δικέφαλος κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου, έχοντας 73% πιθανότητες πρόκρισης, ενώ αντίστοιχα οι Ουκρανοί συγκεντρώνουν 27% να βρεθούν στον 3ο προκριματικό του Europa League. Τι συμβαίνει όμως στους επόμενους γύρους έως και τη League Phase, μετά τις κληρώσεις που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες μέρες στη Νιόν, με τον ΠΑΟΚ να μαθαίνει (σχεδόν) όλο το μονοπάτι του μέχρι και τον ενιαίο όμιλο;

Εφόσον οι ασπρόμαυροι προκριθούν επί της Ντιναμό, στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι - Άντερλεχτ, ενώ μένει να γίνει γνωστός, στις 3 Αυγούστου, ο πιθανός αντίπαλος του Δικεφάλου στα πλέι οφ της διοργάνωσης, στο ευτυχές σενάριο του να μετρήσουν 2/2 προκρίσεις.

Φαβορί απέναντι στην Άντερλεχτ - Το... παράδοξο με τα πλέι οφ

Στο 61% κυμαίνονται οι πιθανότητες του ΠΑΟΚ να «προσπεράσει» το εμπόδιο της Άντερλεχτ, καθώς όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, οι αναλύσεις του Football Meets Data δίνουν ελαφρύ φαβορί την ομάδα των Βρυξελλών κόντρα στη Χάμαρμπι.

Μία κατά τεκμήριο δύσκολη κλήρωση για τους ασπρόμαυρους, καθώς έπειτα οι πιθανότητες ανεβαίνουν κατακόρυφα. Συγκεκριμένα, εφόσον ο ΠΑΟΚ βρεθεί στα πλέι οφ του Europa League, το ποσοστό για την πρόκριση στον ενιαίο όμιλο ανεβαίνει κατά 16%, σκαρφαλώνοντας στο εντυπωσιακό 77%.

Κάτι που δείχνει πως ο αντίπαλος στα πλέι οφ θα είναι πιθανότατα πιο «βατός» συγκριτικά με τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι - Άντερλεχτ, με τη Λίλεστρομ να είναι η μόνη σίγουρη πιθανή αντίπαλος και τις Καϊράτ, Τουν, Σαμπάχ, Κλάκσβικ και Σάμροκ Ρόβερς να φαντάζουν αρκετά πιθανές.

Στο ευτυχές σενάριο που ο Δικέφαλος βρεθεί για τρίτη συνεχόμενη σεζόν στη League Phase της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, θα τοποθετηθεί (ξανά) στο 2ο γκρουπ δυναμικότητας, κάτι που δεν έχει τόσο βαρύτητα πλέον, καθώς θα αντιμετωπίσει δύο ομάδες από κάθε γκρουπ.